🟣 ERREUR 2000 - YouTube sort le grand jeu (Dual Stream, auto Shorts, Pubs sur les streams...)

Velvetshadow
Velvetshadow
Lecture : 3 min
Image du dashboard de stream YouTube avec un stream vertical à côté d'un horizontal
Source : YouTube

Et pendant ce temps-là, silence radio sur les autres plateformes ! Voilà donc la première édition d'ERREUR 2000 avec un changelog entièrement consacré à YouTube, qui vient d'annoncer une floppée de nouveautés ! Certaines dont on avait déjà connaissance, d'autres déjà en beta, et enfin quelques-unes qui sont littéralement des surprises... et des bonnes, avec ça !

Bref, bonne lecture !

Temps de lecture estimé : 3 minutes, on ne peut pas faire mieux (en plus maintenant avec cette intro c'est déjà 2 minutes en moins) !

📝 LE CHANGELOG

🔴 YouTube

  • YouTube officialise sa nouvelle fonction de collaboration entre créateurs, de même que l'A/B testing des titres de vidéos.
  • Le doublage automatisé "s'humanise" si l'on peut dire, avec un ton plus naturel et une synchronisation labiale relativement bluffante.
  • YouTube a présenté un nouvel outil de suggestions et d'édition de Shorts à partir de vos vidéos long format (optimisé pour le format podcast vidéo dans un premier temps).
  • ⚠️ YouTube ne veut pas se laisser distancer par le support du streaming multiformat de Twitch (en bêta), et lui coupe la politesse en lançant très bientôt le streaming unifié (Horizontal + Vertical, avec tchat unifié également).
  • ⚠️ Toujours côté live, YouTube détectera automatiquement (via I.A.) vos meilleurs moments pour en faire des clips, et vous permettra ensuite de les partager sur YouTube Shorts.
  • ⚠️ YouTube annonce l'arrivée des publicités non-interruptives sur les streams. Twitch, qui se contente uniquement de bannières statiques jusqu'à présent pour son format non disruptif, peut prendre des notes.
Illustration des publicités "Côte à côte" non interruptives : la pub apparaît à côté du stream, dans le même cadre vidéo.
Illustration des publicités "Côte à côte" non interruptives.
"Nous savons que les créateurs hésitent souvent à diffuser des publicités qui interrompent des moments clés de leurs flux. Les nouvelles publicités côte à côte sont un format moins intrusif pour les téléspectateurs."

- YouTube
  • YouTube va vous permettre de basculer votre stream public en "réservé aux membres" à tout moment, ce qui peut vous permettre de faire un segment réservé aux abonnés payants.
  • ⚠️ Le changement le plus impactant pour les créateurs et les marques, sponsors et agences : le placement publicitaire dynamique, venant s'insérer dans la vidéo au moment et pour la durée de votre choix.
Est-ce que YouTube ira jusqu'au bout de son idée en proposant une "Brand Ads Marketplace" native, risquant ses relations avec de nombreuses agences d'influenceurs au passage ?

🔴 LE DEBRIEF EN DIRECT À PARTIR DE 15h30

👀 VOUS L'AVIEZ VU ?

Comment cette influenceuse a été soupçonnée de fraude fiscale sur les réseaux sociaux - Les Gens d’Internet
L’exemple de cette influenceuse, condamnée pour fraude fiscale, montre que les contrats sont plus qu’importants.
Les Gens d'InternetMyriam Roche

Débrief complet chez Les Gens d'Internet !

  • Combien ça coûte, un ZEvent ? ZeratoR révèle tout au micro du magazine Le Monde ⤵️

(spoiler : cher)

  • L'interview de 1h30 de la streameuse Helydia par Arthur Petricoz, un profil atypique qui a explosé en notoriété en l'espace de 2 ans ⤵️

Moi non, mais VOUS pouvez changer ça 🤭

📅 LES EVENTS À NE PAS LOUPER

Cette semaine :

  • PREUMS, du 19 au 21 septembre, un marathon de speedrun caritatif au profit de l'association CapGame (accessibilité des jeux vidéo).

Prochainement :

📧 Un évènement à annoncer ? Contactez ERREUR 2000.

💎 LE BONUS

C'est fini pour cette semaine ! Merci pour votre confiance, ainsi que pour vos pourboires sur ☕ Ko-Fi ou sur 🟨LiberaPay. Si vous appréciez mon travail, c'est le meilleur moyen de me soutenir ! Bonne rentrée 💖

- Velvetshadow

