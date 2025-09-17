🟣 ERREUR 2000 - YouTube sort le grand jeu (Dual Stream, auto Shorts, Pubs sur les streams...)

Sur cette page
Et pendant ce temps-là, silence radio sur les autres plateformes ! Voilà donc la première édition d'ERREUR 2000 avec un changelog entièrement consacré à YouTube, qui vient d'annoncer une floppée de nouveautés ! Certaines dont on avait déjà connaissance, d'autres déjà en beta, et enfin quelques-unes qui sont littéralement des surprises... et des bonnes, avec ça !
Bref, bonne lecture !
⏱️
Temps de lecture estimé : 3 minutes, on ne peut pas faire mieux (en plus maintenant avec cette intro c'est déjà 2 minutes en moins) !
📝 LE CHANGELOG
🔴 YouTube
- YouTube officialise sa nouvelle fonction de collaboration entre créateurs, de même que l'A/B testing des titres de vidéos.
- Le doublage automatisé "s'humanise" si l'on peut dire, avec un ton plus naturel et une synchronisation labiale relativement bluffante.
- YouTube a présenté un nouvel outil de suggestions et d'édition de Shorts à partir de vos vidéos long format (optimisé pour le format podcast vidéo dans un premier temps).
- ⚠️ YouTube ne veut pas se laisser distancer par le support du streaming multiformat de Twitch (en bêta), et lui coupe la politesse en lançant très bientôt le streaming unifié (Horizontal + Vertical, avec tchat unifié également).
- ⚠️ Toujours côté live, YouTube détectera automatiquement (via I.A.) vos meilleurs moments pour en faire des clips, et vous permettra ensuite de les partager sur YouTube Shorts.
- ⚠️ YouTube annonce l'arrivée des publicités non-interruptives sur les streams. Twitch, qui se contente uniquement de bannières statiques jusqu'à présent pour son format non disruptif, peut prendre des notes.
"Nous savons que les créateurs hésitent souvent à diffuser des publicités qui interrompent des moments clés de leurs flux. Les nouvelles publicités côte à côte sont un format moins intrusif pour les téléspectateurs."
- YouTube
- YouTube va vous permettre de basculer votre stream public en "réservé aux membres" à tout moment, ce qui peut vous permettre de faire un segment réservé aux abonnés payants.
- ⚠️ Le changement le plus impactant pour les créateurs et les marques, sponsors et agences : le placement publicitaire dynamique, venant s'insérer dans la vidéo au moment et pour la durée de votre choix.
💡
Est-ce que YouTube ira jusqu'au bout de son idée en proposant une "Brand Ads Marketplace" native, risquant ses relations avec de nombreuses agences d'influenceurs au passage ?
🔴 LE DEBRIEF EN DIRECT À PARTIR DE 15h30
👀 VOUS L'AVIEZ VU ?
- Quand la DNEF (Direction Nationale des enquêtes Fiscales) rattrape une influenceuse sur ses déclarations, on en apprend davantage sur leur méthode de calcul, qui serait basée sur cette grille de tarifs publiée par la plateforme marketing Kolsquare en 2023 ⤵️
- Combien ça coûte, un ZEvent ? ZeratoR révèle tout au micro du magazine Le Monde ⤵️
- L'interview de 1h30 de la streameuse Helydia par Arthur Petricoz, un profil atypique qui a explosé en notoriété en l'espace de 2 ans ⤵️
📅 LES EVENTS À NE PAS LOUPER
Cette semaine :
- PREUMS, du 19 au 21 septembre, un marathon de speedrun caritatif au profit de l'association CapGame (accessibilité des jeux vidéo).
Prochainement :
- EtTaCause, du 10 au 12 octobre, un événement de streaming caritatif au profit de l'association Acceptess-T (lutte contre l'exclusion, la transphobie & les violences subies par les personnes trans)
- Interglitches : Amour, Gloire & PB, du 24 au 26 octobre, un marathon caritatif de Speedrun se déroulant à l’auditorium de l’Institut du Cerveau et sur Twitch, au profit de l'Institut du Cerveau. La billetterie est ouverte.
💎 LE BONUS
- La musique sur Twitch, comment ça marche ? L'explication limpide de EchoRosen.
👉
C'est fini pour cette semaine ! Merci pour votre confiance, ainsi que pour vos pourboires sur ☕ Ko-Fi ou sur 🟨LiberaPay. Si vous appréciez mon travail, c'est le meilleur moyen de me soutenir ! Bonne rentrée 💖
- Velvetshadow
- Velvetshadow